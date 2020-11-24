رامي كمال: وافقنا على عرض قناة الملاعب لأنه الأفضل ووفر للهلال آلاف الدولارات

أكد المهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع ، نائب رئيس قطاع المنشآت والإستثمار للموقع الرسمي للنادي ، بأن إختيار قناة الملاعب الرياضية لنقل مباريات الهلال الأفريقية في الأدوار الأولية لم يأت من فراغ، مؤكداً أن مجلس إدارة نادي الهلال قد وافق على عرض قناة الملاعب لأنه العرض الجاد والأفضل من بين بقية العروض المقدمة من بين أربعة قنوات تقدمت بعرض لنقل مباريات الأدوار الأولية.

وأوضح المهندس رامي كمال أن قطاع المنشآت والإستثمار وقّع على عرض الملاعب بعد موافقة مجلس الإدارة لأنه الأفضل مالياً وفنياً، مبيناً أن عرض الملاعب تميّز من العروض الأخرى، بتوفيره آلاف الدولارات للهلال، من حيث الرسوم المفروضة على رفع شارة النقل لقناة بي ان اسبورت في مباريات دوري المجموعات لأبطال الأفريقيا والتي كانت تكلف خزينة النادي (17) ألف دولار للمباراة الواحدة، وذلك في آخر مباراة للهلال في دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، لافتاً بحسب صحيفة أول النهار، إلى أن قناة الملاعب إتفقت على رفع الشارة، الأمر الذي سيوفر آلاف الدولارات لخزينة نادي الهلال،إضافة إلى عرض الإعلانات حول المعلب في مباريات الأدوار الأولية..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)