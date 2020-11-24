الشاعر الكبير أزهري محمد علي يتماثل للشفاء

بدأ الشاعر الكبير أزهري محمد علي في التماثل للشفاء من مرض الكورونا الذي أصيب به مؤخراً ومكث بسببه في المستشفى لتلقي العلاج. وأكد مصدر بحسب صحيفة السوداني، استجابة أزهري للعلاج بصورة ملحوظة، فيما بعث برسالة اطمئنان لكل من يسأل عن صحته بأنه بدأ في التعافي وسيعود بصحة جيدة بإذن الله. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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