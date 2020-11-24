“لجنة اللاعبين” تحقق مع اللاعبين و”القمة” والهلال يرفض الوساطة

أكد رئيس لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة بالاتحاد العام لكرة القدم صدور قرار في القريب العاجل يحسم قضية التسجيلات. وفي تصريحات لبرنامج المسرح الرياضي بإذاعة بلادي حيث أشار معتصم عبد السلام إلى ان اللجنة استجوبت اللاعبين رمضان ومحمد الرشيد والأطراف ذات الصلة بالقضية حتى تتمكن من إصدار قرارها النهاىي بشأن الأزمة.

وكشفت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، أنها استمعت إلى مسؤولين في الهلال والمريخ بشأن أزمة اللاعبين رمضان عجب، وبخيت خميس، ومحمد الرشيد، وأنّ الأمين العام للهلال، إسماعيل عثمان، أكّد خلال توضيحه للجنة أنّ ناديه أحق بتقييد اللاعبين في كشوفاته، وقدّم دفوعاته، موضحاً أنّ الهلال سلك الإجراءات القانونية وفق لائحة شؤون اللاعبين غير الهواة، مطالباً بتسجيلهم للهلال.

ودافع ممثل نادي المريخ، حيدر التوم، عن موقف النادي، مشيراً إلى أنّ المريخ مدّد عقودات لاعبيه وفق اللائحة، مؤكّداً خلال إفادته للجنة أنّ اللاعبين فسخوا عقوداتهم مع الهلال، كما أنّ الأخير لم يلتزم باللائحة في التفاوض، وطالب اللجنة باعتماد اللاعبين في كشف المريخ وعدم فرض أيّ عقوبةٍ عليهم.

وأبلغ نائب الأمين العام لجنة اللاعبين بالاتحاد العام للكرة رفض الهلال القاطع لخيار الوساطة والجودية والحلول الودية في القضية ويتمسك بحق نادي الهلال القانوني الى آخر مراحل التقاضي الرياضى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)