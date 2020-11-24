(العدل والمساواة): لم نناقش التشكيل الوزاري الجديد

قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة معتصم حمد أن المفاوضات بين اطراف السلام وشركاء الحكومة الانتقالية لم “تناقش” حتى الآن اي تفاصيل بشأن التشكيل الوزاري الجديد، واعتبر ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام مجرد “تخمينات”. واضاف أن النقاش حول تشكيلة (السيادي) لم تحسم بصورة نهائية على الرغم من معرفة نصيب الحركات الدارفورية ممثلين اثنين وللمنطقتين ممثل واحد، الا أن هذه المكونات لم تحسم امر من يمثلها.

ونوه معتصم بحسب صحيفة السوداني امس، إلى انه وفور الفراغ من حسم اعضاء المجلس السيادى سيتم اعلان ذلك عبر مراسيم. وشدد أحمد على أن النقاشات تجرى الآن حول كيفية تكوين (مجلس الشراكة) الذي يضم “المكون العسكري بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقحت واطراف اتفاقية السلام”، لافتا إلى وجود عدة مقترحات بشأن العدد الذي يتكون منه “مجلس الشراكة” ونسب الجهات المكونة له واردف “هناك مقترحات بان يتكون من ٢٥ واخرى من ٥، إلا أن الامر لم يحسم”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)