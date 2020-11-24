تكريم نجوم الإذاعة والتلفزيون و المسرح للعام 2020م

كرم الأستاذ صلاح زين العابدين محمد عبدالرحيم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، نجوم الإذاعة والتلفزيون والمسرح للعام 2020م تقديرا وعرفانا لعطائهم الثر وأدائهم المتميز خلال المهرجان الكبير الذي نظمته مجموعة قلوبنا ليكم الثقافية بدار الشرطة بالخرطوم، برعاية كريمة من شركة رتق للتجارة والخدمات، بحضور الأستاذ العطا صالح العطا مدير الإداره العامة للشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من قيادات العمل الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني ورواد العمل الإعلامي والمسرحي الذين يمثلون عدد من الجهات الرسمية والخاصة المختلفة وقيادات ومنسوبي مجموعة قلوبنا ليكم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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