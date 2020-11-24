سلطة الطيران المدني توضح حقيقية ما تردد عن اغلاق مطار الخرطوم

نفت سلطة الطيران المدني ما نشرته احدى وكالات السفر بادعاء اغلاق مطار الخرطوم اعتبارا من اول ديسمبر القادم وقال مدير دائرة النقل الجوى ابراهيم احمد ان السلطة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد الوكالة لبثها اعلانا مضللا للجمهور الى جانب اجراءات ادارية بشأن ترخيص الوكالة، كما نفى سيادته ان تكون شركتي بدر وتاركو قد قامتا بتفويض هذه الوكالة لنشر هذا الاعلان . وأضاف ان قرار اغلاق المطار او عدمه هو من سلطات الدولة ممثلة في اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتنفذه سلطة الطيران المدني ومطار الخرطوم الدولي باعتباره واحدا من المرافق الحيوية للدولة وفى ذات السياق عقدت سلطة الطيران المدني ظهر اليوم اجتماعا موسعا ضم عددا من المسئولين بدائرة النقل الجوي ومطار الخرطوم والمسئولين بوزارة الصحة الاتحادية، حيث بحثوا آليات تشديد تنفيذ الاحترازات الصحية المعمول بها دوليا لمجابهة انتشار (كوفيد-19) لحماية المسافرين حسب الضوابط القياسية من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات الى جانب تكثيف العاملين لانجاز المهام المتعلقة بهذا الموضوع. الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)

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