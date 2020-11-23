الرئيسية/منوعات وفنون/ وقفة احتجاجية لاصحاب صالات المناسبات بسبب قرار منع الحفلات منوعات وفنون منذ دقيقتين 0 تجمع عدد من اصحاب الصالات امام مباني ولاية الخرطوم، احتجاجا على قرار منع الحفلات ومناسبات الزواج وفق العربية -السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ دقيقتين 0

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