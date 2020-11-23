الهلال يعود من قاهرة المعز ويتدرب تأهبا لمواجهة بطل يوغندا

عادت بعثة فريق كرة الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الخرطوم في قادمة من جمهورية مصر العربية عقب خوض فترة معسكر إعدادي تحضيري استمر نحو اسبوعين وفق صحيفة السوداني استعدادا لمواجهة فايبرز اليوغندي عصر السبت المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وقد خاض الهلال ثلاثة تجارب ودية في معسكره التحضيري بجمهورية مصر العربية كان آخرها أمام الجونة المصري التي خسرها الهلال بهدف.

ولن يجد الهلال متسعا للراحة حيث سيتدرب الفريق مساء الاثنين تأهبا لمواجهة بطل يوغندا يوم السبت وستغادر بعثة الهلال مباشرة لكمبالا بعد غد الثلاثاء تأهبا للمواجهة الافريقية وتنتظر الهلال مباراة مهمة في البطولة الإفريقية سيسعى خلالها الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)