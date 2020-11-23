تمكنت شرطة ولاية الخرطوم(قسم شرطة الخرطوم وسط) من ضبط شبكة اجرامية تنشط فى عمليات الدجل والشعوذة بحجة تنزيل ومضاعفة الاموال والعلاج حيث تم القبض على عدد متهمين اثنين أحدهما خارج ولاية الخرطوم .

واوضح اللواء شرطة عبد الرؤوف الضو محمد نور مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم وفق (المكتب الصحفى للشرطة) الى ورود بلاغ من الشاكية (أ،ج،م) لقسم شرطة الخرطوم وسط تفيد بأن شخصان بالإرشاد إحتالا عليها مبلغ (565,000) جنيه بحجة أنهما يقومان بتنزيل الأموال وعلاج أبنها المريض بعد أن إتصل عليها أحد المتهمين هاتفياً وأفاد بأنه طبيب يداوي كافة الأمراض ويعمل على مضاعفة الإموال

حيث قام بإستدراج الشاكية التي تقطن إحدى الولايات بالقرب من العاصمة لبدء الإجراءات والعلاج طالباً المبلغ وتم إستلام المال بحجة تنزيله ومضاعفته لمبلغ (27) مليار جنيه في حلول صباح اليوم التالي ومن ثم إختفيا ولاذا بالفرار لجهة غير معلومة ،

مشيرا الى أنه تم تشكيل فريق من مباحث القسم وبالتقصي وجمع المعلومات تم إلوصول للمتهم الأول (أ،م،م) والقبض عليه وباخضاعه للتحري أقر بالإتهام المنسوب إليه وارشد عن المتهم الثاني المتواجد بإحدى الولايات حيث تم إبتعاث مأمورية والقبض عليه وبحوزته أدوات الإحتيال عبارة عن أعشاب ولوح خشبي وبعض الأوراق والشموع الملونة وبالتحري مع المتهمين اقرأ بارتكاب الجريمة وتم إسترداد المبلغ المسروق كاملاً ووضعه معروضات وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة (178) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمها للمحاكمة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)