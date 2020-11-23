توجيه بتطبيق قانون تجريم ختان الإناث

وجه الفريق اول شرطة عزالدين الشيخ مدير عام الشرطة قوى الشرطة على مستوى البلاد بإنفاذ تطبيق قانون تجريم بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ،مؤكدا ان رجل الشرطة سيكون له اسهام كبير بالتدخل في الحد من هذه الجريمة .
وقال خلال مخاطبته صباح الاثنين تدشين خارطة الطريق لتفعيل المادة (141) بفندق كورنثيا التى نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة مع الشركاء – مجموعة العمل القومية للأعراف الاجتماعية للاحتفال بتجريم بتر /تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى،
واضاف ان ختان الاناث جريمة ضد الانسانية فيها عنف وممارسة سيئة وهنالك حاجة للوعي المجتمعي واكد ان قانون العمل الجنائي تطور وبالتنسيق مع مؤسسات ووحدات حماية الاسرة ستولى الشرطة هذا الأمر عناية خاصة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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