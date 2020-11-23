عاجل.. تأجيل محاكمه المهتمين بمجرزة الأبيض لـ 3 ديسمبر

الإثنين 23 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تم تأجيل جلسة اليوم الخاصة بمحاكمة المتهمين في مجزرة مدينة الأبيض إلي يوم الثالث والسادس من شهر ديسمبر المقبل لمواصلة الاستماع لشهود الاهتمام ،وكانت جلسة اليوم محددة لمشاهده الفيديوهات المتعلقة بكاميرات التصوير للحدث.

وأشار مولانا أحمد الحسن الرحمة قاضي محكمة الاستئناف القائم بأعمال المحكمة العامة أن التأجيل جاء بالتوافق بين محامي الاهتمام والدفاع

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