عاجل.. 4 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الإثنين 23 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن السودان اليوم الاثنين، تسجيل أربع حالات وفاة، و213 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان أن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في الدولة إلى 16052 حالة متضمنة 1197 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة به 9737 حالة.

وبدأ السودان في أغسطس الماضي رفعا تدريجيا للحظر الشامل المفروض على العاصمة الخرطوم منذ 18 أبريل الماضي في محاولة للحد من انتشار الفيروس.