الحلو: الدولة العميقة تسعى للإبقاء على السودان القديم

قال رئيس الحركة الشعبية شمال – القائد عبد العزيز آدم الحلو، إن الدولة العميقة ما زالت تسعى وتعمل للإبقاء على السودان القديم والحفاظ على الامتيازات التاريخية.

وشدد الحلو الذي خاطب عبر الهاتف من جوبا لقاءً نظمته مجموعة نشطاء السلام بإقليم الفونج بالدمازين أمس بحسب صحيفة المواكب، شدد على ضرورة وحدة أبناء الإقليم حول القضايا المصيرية، شارحاً تطورات العملية السلمية ومنهج المسارات التي أتبع في التفاوض مع الجبهة الثورية التي وصفها بغير المنصفة.

وقدم الحلو تشريحاً وافياً للمشكلة السودانية ولسياسات السودان القديم القائمة على فرض الهوية الأحادية الاقصائية ممثلة في العروبة وعدم الاعتراف بالتعدد والتنوع الذي تزخر به الدولة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)