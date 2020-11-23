مصادر تكشف نسب شركاء المجلس الأعلى للحكومة المقبلة

كشف مصدر موثوق أن الحكومة شرعت في تكوين المجلس الأعلى لشركاء الفترة الانتقالية ويتكون من (21) عضواً.
وبحسب المصدر، تم تحديد (10) أعضاء لتمثيل قوى إعلان الحرية والتغيير و(6) من أطراف العملية السلمية و(5) من المكون العسكري.
وفي السياق، كشف القيادي بـ(قوى إعلان الحرية والتغيير)، عادل خلف الله بحسب صحيفة الصيحة، عن اشتراطات وضعتها الجهات المعنية للمرشحين للمشاركة في المرحلة الانتقالية، من بينها السيرة الذاتية والكفاءة، والخلفية النضالية وحددتها بالمشاركة في العمل النضالي بفترة لا تقل عن (10) أعوام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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