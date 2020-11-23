آدم حريكة: (34) شركة تعمل في توزيع الوقود غير مؤهلة

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة في تصريحات لمصادر، أن (34) شركة محلية تعمل في توزيع الوقود، وهي غير مؤهلة مالياً.

وأشار حريكة إلى أن الحكومة تنوي إيجاد بيئة منافسة بين الشركات الكبرى سواء أجنبية أم محلية والتي لديها قدرة على توزيع الوقود واستيراده على وجه السرعة، لأن الشركات التي لديها رؤوس أموال ضخمة يمكنها أن تعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف بحسب صحيفة السوداني: “الحكومة تنوي تحرير الوقود تماماً مثله مثل سلعة السكر يباع حسب العرض والطلب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)