تفاصيل جديدة عن هروب متهم بقتل نقيب بالدعم السريع

أحبطت شرطة المباحث المركزية بالولاية الشمالية، محاولة هروب متهم بنهب وقتل ضابط برتبة نقيب بقوات الدعم السريع بمدينة بابنوسة إلى دولة مجاورة، بعد أن وضعت يدها على وثائق السفر الخاصة به.

وقالت الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع في تصريح صحفي أمس، أن المتهم الهارب (ميم) الذي يواجه بلاغاً بالرقم

(2020/1201) بشرطة بابنوسة تحت المواد (130، 175، 126) المتعلقة بالقتل العمد والنهب من قانون الأسلحة والذخائر، أوضحت أن المتهم هرب من بابنوسة بعد ارتكابه الجريمة وتسلل إلى دنقلا تمهيداً لمغادرة البلاد إلى دولة مجاورة، وتعقبته فرقة وعُهد بالقبض عليه إلى ملازم من شرطة المباحث المركزية حتى وصلت إلى مخبأه بأحد أحياء دنقلا، وعثرت على وثائق السفر الخاصة به وتحفظت عليها.

وأوضحت الإدارة، أن الفرقة، انتقلت إلى مكان آخر لتعقب المتهم الهارب وفق ما أرشدت عليه زوجته لاخضاع المتسترين على المتهم بجريمة القتل، مع علمهم بوقوعها وبأنه الجاني المشتبه للحيلولة دون القبض عليه، مُخالفين بذلك نص المادة (107) من القانون الجنائي.

وتابعت الإدارة “عند السيطرة على المنزل الذي يختبيء فيه المتهم وفقاً لما وصفته زوجته أطلق مجهولون النار من داخل المبنى وبادلتهم القوة بمثلها، وفي الأثناء، هرب المتهم من قبضة الشرطة، وتسببت رصاصة طائشة في جرح طفيف بقدم أحد سكان المنزل ونقلته قوات الدعم السريع إلى أحد المشافى الخاصة وتكفلت بعلاجه حتى بلغ الشفاء.

وأكدت الإدارة القانونية بقوات الدعم السريع بحسب صحيفة السوداني، على إحكامها التنسيق مع الجهات المختصة في الشرطة والأجهزة النظامية والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ القانون، لضمان انسياب التكاليف والمهام الموكولة إليها وفق القانون ولوئح العمل المنظمة، وصولاً لتحقيق أهدافها في ضمان تأمين المجتمع وحمايته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)