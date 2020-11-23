الضرائب يثير قلق فايبرز الأوغندي قبل نزال الهلال

خسر منافس الهلال في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، “فايبرز” الأوغندي التجربة الودية التي خاضها عصر أمس الأول أمام الضرائب الأوغندي والتي أقيمت خلف الأبواب المغلقة.

وخسر فايبرز المواجهة بهدف مقابل اثنين وفقاً لمصادر أوغندية، حيث ظهر بمردود غير جيد أثار قلق الطاقم الفني للفريق قبل أسبوع واحد من استقبال الهلال لحساب ذهاب الدور التمهيدي.

وكشفت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، عن مشاكل دفاعية لفايبرز خلال التجربة إلى جانب فشل العناصر الهجومية في هز الشباك حيث سجل هدف الفريق الوحيد مدافع الضرائب بالخطأ في مرمى فريقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)