نجم المريخ يغادر للعلاج بالقاهرة

ينتظر أن يغادر الخرطوم في الساعة الثامنة من صباح اليوم نجم المريخ الدولي وليد حسن في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الموسم الماضي. وكان الظهير الأيمن الدولي تعرض للإصابة بخلع في الكتف إبان مباراة المنتخب الوطني الودية أمام توغو والتي أقيمت خلال معسكر المنتخب بتونس.

وبحسب ما تحصل عليه مصادر ، فإن وليد سيخضع إلى عملية جراحية على أن يخضع بعدها لتدريبات تأهيل قبل أن ينزل الملعب بعد ثلاثة أسابيع من موعد العملية. وكان المريخ أنهى عقد وليد بحسب صحيفة الصيحة، إبان فترة الانتقالات الرئيسية الأخيرة ووقع معه عقدًا جديدًا يبدأ من شهر مارس المقبل موعد فتح سيستم الانتقالات التكميلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)