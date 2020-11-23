ينتظر أن يغادر الخرطوم في الساعة الثامنة من صباح اليوم نجم المريخ الدولي وليد حسن في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الموسم الماضي. وكان الظهير الأيمن الدولي تعرض للإصابة بخلع في الكتف إبان مباراة المنتخب الوطني الودية أمام توغو والتي أقيمت خلال معسكر المنتخب بتونس.
وبحسب ما تحصل عليه مصادر ، فإن وليد سيخضع إلى عملية جراحية على أن يخضع بعدها لتدريبات تأهيل قبل أن ينزل الملعب بعد ثلاثة أسابيع من موعد العملية. وكان المريخ أنهى عقد وليد بحسب صحيفة الصيحة، إبان فترة الانتقالات الرئيسية الأخيرة ووقع معه عقدًا جديدًا يبدأ من شهر مارس المقبل موعد فتح سيستم الانتقالات التكميلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نجم المريخ يغادر للعلاج بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.