لجنة أوضاع اللاعبين تعتذر للرباعي

تفيد مصادر أن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم أجرت صباح أمس اتصالات بالرباعي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس ومصعب كردمان وأبلغتهم بصورة رسمية بتأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً له الساعة الثانية من ظهر أمس، والذين تم استدعاؤهم في وقت سابق للمثول خلاله لأخذ إفاداتهم بعد توقيع عقود مزدوجة.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن اللجنة ستحدد موعداً جديداً لاجتماعها خلال ٧٢ ساعة ليتم اتخاذ قرار في القضية قبل نهاية الأسبوع الحالي بعد الاستماع لإفادة اللاعبين الأربعة إلى جانب المسؤولين بأندية المريخ، الهلال والخرطوم الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)