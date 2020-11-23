(التربية) تُجيز لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية

أجاز وزير التربية والتعليم، بروفيسور محمد الأمين التوم، لائحة تنظيم وضبط السلوك بالمؤسسات التعليمية لسنة 2020م والتي تمنع ممارسة العقوبات البدنية، بموجب أحكام المادة 5 (2) والمادة 29 (2) من قانون الطفل لسنة 2010م. وأكَّد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة؛ أن إجازة اللائحة يعني عملياً تحقيق شعار (مدارس خالية من الخوف)، وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم، أمس، إن هذه الخطوة بداية لمشوار طويل يهدف للقضاء على كل أنواع العُنف ضد الأطفال.

من ناحيتها طالبت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، بضرورة التركيز على التحفيز الإيجابي للأطفال، مُشدِّدة على أهمية إشراكهم في وضع الحلول لكل القضايا التي تهُمّم، وأشارت إلى أن الإعلام هو (اللاعب الأساسي) في تفعيل هذه اللائحة وإنزالها على أرض الواقع.

وفي السياق أكَّدت المدير التنفيذي لجمعية (اعلاميون من أجل الأطفال)، إنعام محمد الطيب، أن إجازة هذه اللائحة تعدُّ انتصاراً كبيراً لحقوق الطفل وتأتي مُتزامنة مع اليوم العالمي للطفل، مُشيرةً إلى مناصرة الجمعية لهذه القضية منذ فترةٍ طويلة، وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن الإجازة ستضعُ حدَّاً للعنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال في الخلاوى، رياض الأطفال والمدارس، مُناديةً بضرورة تدريب المعلِّمين على بدائل الضرب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)