كشف الامـيـن الـعـام لتجمع أصحاب المخابز ناجي عبد الله، عن بدء والـي ولايـة الخرطوم، أيـمـن خـالـد نـمـر، فعليا في تنفيذ قراره بسحب الترخيص من المخابز.
وقال ناجي لمصادر، أمس، الاحــد، إن سحب الترخيص بدء بأعضاء المكتب التنفيذي للتجمع ومنعهم من العمل، وأبدى ناجي بحسب صحيفة حكايات، أسفه لقرار الوالي، ووصــفــه بــالــظــالــم ولـكـونـه مــخــالــف لــشــعــارات الــثــورة والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يسحب تراخيص أعضاء مكتب تجمع أصحاب المخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.