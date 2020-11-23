قيادي بـ(الشيوعي): من يتحدث عن المصالحة مع الإسلاميين معادٍ للشعب

شن القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار هجوماً على القيادات التي تسعى لعقد مصالحة مع الإسلاميين، مشيراً إلى أن الحديث عن المصالحة يخصم كثيراً من رصيد الحكومة الحالية، وأن أي شخص يتحدث عنها يضع نفسه في خانة العداء للشعب السوداني.

وأوضح كرار بحسب صحيفة السوداني، أن قرار عقد المصالحة الوطنية مع الإسلاميين متروكة للشارع السوداني وليس الوقت مناسباً للحديث عنها، خاصة وأن دماء الشهداء لم تجف بعد، مشدداً على تحقيق العدالة القضائية أولاً بتقديم المجرمين لساحة القضاء أولاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)