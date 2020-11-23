مستشار حمدوك: الإزالة الرسمية من قائمة الإرهاب الشهر المقبل

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الأوامر التنفيذية التي تقضي بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب في ديسمبر المقبل 2020، وبذلك سيصبح السودان رسمياً خارج القائمة.

وتوقع حريكة في تصريحات لمصادر بحسب صحيفة السوداني، تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة استقراراً في معدلات التضخم خلال عام إلى نصف عام من الآن.

وأوضح أن الحكومة تنوي إدخال شركات القطاع الأمني والعسكري ذات الشق المدني تحت مظلة المراجع العام ووزارة المالية، والتأكد من عدم حصولها على إعفاءات ضريبية وجمركية.

وأكد أن الحكومة الانتقالية لديها خطة لإخضاع الشركات الأمنية والعسكرية ذات الشق المدني إلى ولاية المال العام في المرحلة الأولى مع خطة لاحقة حول كيفية إدارتها.

وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أوامر تنفيذية في 11 ديسمبر 2020 ليغادر السودان قائمة الإرهاب رسمياً، ويتبقى له الحصول على حصانة من الكونغرس بعدم الملاحقة القضائية مستقبلاً، مضيفاً أن الخرطوم ستعمل على الحصول على حصانة من الكونغرس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)