(26) وزارة جديدة في التشكيل الوزاري القادم

قال المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، إن المشاورات جارية حول إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاق سالم جوبا، لكنه رجح ان تكون هناك (26) وزارة بعد إضافة وزارة السلام التي نشأت ضمن استحقاقات السلام.

وأكــد ابراهيم الشيخ بحسب صحيفة حكايات، أن المراجعة تشمل مجلس السيادة بعد التعديل الذي طرأ مؤخراً على الوثيقه الدستورية ومنح الحرية والتغيير مشروعية الإبدال والإحلال وإعادة النظر في هيكلة مجلس الــوزراء ومراجعه تجربة أداء المجلس السابق.

وأضاف الشيخ: “هناك عدد من الـوزارات المركبة مثل التجارة والصناعة والتعدين والبترول والكهرباء وغيرها سيتم تفكيكها بما يزيد من فاعلية الأداء في المجال المحدد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)