  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

ولاية الخرطوم تحظر التجمعات والحفلات وصالات الافراح والاندية الرياضية ومحال الشيشة

اللجنة العليا لسد النهضة تدعم موقف فريق التفاوض السوداني

إصابة عمر مانيس بـ”كورونا”

التعايشي: قيادة الدّرّاجة الهوائية يسهم في حماية البيئة ويُقلِّل من خطر الإصابة بأمراض ضغط الدم

انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وبدء لجان المراجعة

وجدي صالح ل (السوداني): لجنة ازالة التمكين باقية بأمر الثورة

صغيرون: الجامعات السودانية تواجه مخاطر السمعة الأكاديمية بالخارج

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي يطالب ببقاء حمدوك في منصبه بالحكومة القادمة

روسيا تتجه لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في السودان

الخرطوم: أمان خزان الروصيرص مرهون بالاتفاق على سد النهضة

مصر والسودان يتفاوضان على إعفاء 43 سلعة من الجمارك

صحيفة أخبار اليوم:

الثورية ترفض مقترح الحرية والتغيير حول تكوين التشريعي

آبي أحمد يمهل تيغراي ٧٢ ساعة قبل الهجوم الكبير

(أخبار اليوم) تجري أول حوار مع رئيس مؤتمر البجا اسامة سعيد

حمدوك يترأس الاجتماع الطارئ للجنة العليا لسد النهضة

عادل خلف الله: استمرار الحكومة في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي سيدخلها في مواجهة الشعب عاجلاً او آجلاً

صحيفة القوات المسلحة :

رئيس هيئة الأركان :القوات المسلحة تنطلق بعزيمة نحو النهضة والتطور

الاجتماع الطارئ للجنة العليا لسد النهضة يؤمن علي المواقف فريق التفاوض

إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء بفيروس كورونا

61.5 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم في السودان

صحيفة الوطن:

لجنة إزالة التمكين تستلم ملفات فضل محمد خير

روسيا تنشئ مصفاة نفطية في السودان بطاقة “٤٠٠” الف برميل يومياً

“٢” مليار جنيه تحصيل مواقف المواصلات اليومي خارج الخزينة العامة

حمدوك يترأس الاجتماع الطارئ للجنة العليا لسد النهضة

الصحة تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)