شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيعة التلفزيون القومي و والي شرق دارفور على الهواء

دارت مشادة كلامية بين والي شرق دارفور محمد عيسي عليو، ومذيعة التلفزيون القومي اماني عبدالرحمن، عقب سؤالها للوالي عن سلام جوبا، بينما هو منفعلاً بطرح مأساة ولايته من عطش وانعدام الكهرباء بشكل تام نتيجة عجز الحكومة عن سداد التزاماتها تجاه الشركة التركية التي تمد الولاية بالكهرباء.
وشكا الوالي وفق صحيفة السوداني من معاناة الولاية المنتجة للبترول وهي تعيش خمسة أيام بلياليها بلا كهرباء ولا ماء، والناس كادت ان تموت من العطش.
مضيفاً بأنهم لايجدوا من الحكومة غير وعود في وعود، فيما وجهة له المذيعة سؤالاً قائلة ( وما دورك أنت وتشكو كأنك مواطن) أجابها وأنا ماذا أفعل.وعن ماذا يفعل المواطن، أجاب الوالي (هذا المواطن يرفع امره لله).
الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)
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