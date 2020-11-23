ولاية الخرطوم تصدر حزمة تدابير احترازية لمواجهة إنتشار وباء كورونا

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر قرارا يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا وذلك بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة بالولاية في إجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة الذي إنعقد الاحد .

ونص القرار على انه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالاتي: