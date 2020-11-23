ولاية الخرطوم تصدر حزمة تدابير احترازية لمواجهة إنتشار وباء كورونا

أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر قرارا يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا وذلك بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة بالولاية في إجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة الذي إنعقد الاحد .
ونص القرار على انه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالاتي:
– الإلتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية.
– التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم بالعمل بنسبة 50% من القوى العاملة ويستثنى من ذلك القطاعات الحيوية بالدولة.
– ايقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الافراح والاندية.
– إيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال الشيشة .
– حظر التجمعات الجماهيرية ويشمل ذلك الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.
– الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الاسطح والايدي في منافذ تقديم الخدمات كالبنوك والاماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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