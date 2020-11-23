سوزان رايس تصف مهلة آبي أحمد لتيغراي بـ (جرائم حرب)

اعتبرت مستشارة الأمن القومي الأمريكي، وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أن مهلة الـ (48) ساعة؛ التي منحتها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ لإقليم تيغراي؛ بانها تعد “جريمة حرب”.

وشاركت رايس في حسابها على تويتر، وفق صحيفة السوداني تغريدة لمديرة “هيومان رايتس ووتش” في القرن الإفريقي؛ لاتيتيا بادر، والتي قالت فيها إن تهديد المتحدث العسكري للحكومة الفيدرالية؛ بنيران المدفعية لسكان إقليم تغراي؛ إذا لم ينقذوا أنفسهم، “بمثابة معاملة مدنيين كهدف عسكري، ولن يكون هذا الأمر قانونياً، ويعتبر عقابا جماعيا”.وعلقت رايس على تغريدة لاتيتيا؛ بقولها: “بعبارة أخرى، جرائم حرب”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)