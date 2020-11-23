بالصور.. بارادة وتصميم أهالي قرية بالسودان يسفلتون طريقاً على حسابهم الخاص

في تدافع شعبي منقطع النظير، انتفض شباب قرية السريحة بولاية الجزيرة وسط السودان، بتهيئة وسفلتة طريق فرعي يبلغ طوله قرابة العشرة كيلومترات، يربط القرية بشارع رئيسي، على حسابهم الخاص، بتصميم وإرادة ليطووا صفحة معاناة شاقة وطويلة خاصة في الخريف.

وكلف الطريق المتفرع من طريق المسيد المعيلق ابوعشر، وفق صحيفة السوداني مليارات الجنيهات التي جُمعِت من أبناء القرية بداخل وخارج السودان (المغتربون)، وبمعاونة شباب القرى التى يمر بها الطريق والخيرين من أبناء المنطقة.

وتحدث (صلاح عامر) أحد مواطني القرية لـ(السوداني) قائلاً أن الطريق عبارة عن جهد شعبي خالص، نتيجة مساهمات و تضافر ابناء السريحة بالداخل والخارج، وابناء عدد كبير من القرى التى يمر بها الطريق والخيرين، ولم تساهم الحكومة بأي شيء، شاكراً لأهل المنطقة والقرى المجاورة وقفتهم القوية وتصميمهم في تحقيق حلمهم.

والسريحة إحدى قُرى ولاية الجزيرة الكبيرة، تقع فى شمالي الجزيرة محلية الكاملين داخل مشروع الجزيرة، وسط السودان

الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)