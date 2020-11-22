(500) ألف دولار دعم الفيفا لموسم كرة السيدات بالسودان

اختتمت الاحد دورة الادارة الرياضية التي اقامتها لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، بمباني اكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2.وشارك في الدورة 32 دارسة من الاداريات في اندية النسخة الثانية من الدوري السوداني لكرة القدم للسيدات المقرر انطلاقتها في اواخر الشهر الجاري.

وحضر حفل الختام البروفيسور محمد جلال نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الاعضاء، والاستاذة عضو مجلس الادارة ميرفت حسين رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، والاستاذ عبدالرحيم حماد نائب عضو مجلس الادارة رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، والاستاذ الدخيري فضيل عضو مجلس الادارة نائب رئيس لجنة المدربين، واعضاء لجنة كرة القدم للسيدات.

وأكد البروفيسور محمد جلال ان الاتحاد ظل وسيواصل دعمه لانجاح تجربة كرة القدم للسيدات، مشددا على ان رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد يولي هذا النشاط اهتماما كبيرا ومتعاظما، واثنى على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة كرة القدم للسيدات، مشيرا الى ان الفيفا والكاف يدعمان تطوير كرة السيدات بشكل كبير، وذكر ان الاتحاد سيعمل على عقد عدد من الورش والدورات التدريبية سواء في الداخل او الخارج من اجل تطوير كادر كرة السيدات.

وقالت الاستاذة ميرفت حسين ان الدورة بداية لمزيد من الدورات التاهيلية التي تسهم في تطوير كرة السيدات في السودان، مؤكدة سعيهم الحثيث من اجل الوصول الى نجاحات كبيرة تنعكس على المنتخبات الوطنية السودانية للسيدات في القريب العاجل، والمشاركة في بطولة السيدات على مستوى الاندية التي اقرها الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” اعتبارا من موسم 2020-2021.

وكشفت ميرفت ان الفيفا رفع دعم السيدات من 50 الف دولار في الموسم الماضي الى 500 الف دولار في الموسم الجديد وقالت” سنعمل على الاستفادة من هذه المبالغ، ودعم الاندية بالصورة المناسبة التي تمكننا من تنظيم دوري ناجح، وتاهيل الكوادر” .

واشارت ميرفت الى ان لجنة كرة القدم للسيدات ستعمل على اقامة دورات في مختلف الولايات ولن تكتفي باقامة الدورات التاهيلية في الخرطوم فقط، مشيرة الى ان اقامة الدورة الاولى في الخرطوم فرضتها بعض الظروف المحيطة.

بدوره اعتبر عبدالرحيم حماد نائب رئيس لجنة كرة القدم للسيدات ان التاهيل يعد اول اسباب النجاح، مبيناً ان الجميع سيعمل من اجل تحقيق الاهداف الرئيسية ودعم دوري السيدات بلا حدود.

واشتملت الدورة التي استمرت ليومين على محاضرات في ادارة المؤسسات الرياضية، والمنافسات والمعسكرات والتجماعات وعلم النفس الرياضي والاتصال والتسويق الرياضي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)