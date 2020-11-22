رئيس وزراء إثيوبيا : الهجوم على عاصمة تغراي خلال (72 )ساعة

أفادت وكالة ر”ويترز” أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أعلن أن “الهجوم على عاصمة تغراي يبدأ خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم”.

وفي وقتٍ متقدّم من الأحد، هدد الجيش الإثيوبي، بأنه “قد يستخدم الدبابات والمدفعية للاستيلاء على عاصمة إقليم تغراي”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، أن “الجيش الإثيوبي سيستخدم الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تغراي الشمالي المتمرد”.

وحذر الجيش الإثيوبي، الذي يقاتل المتمردين في الإقليم الشمالي، المدنيين من أنه “قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة، وفقا لوسائل الإعلام ذاتها” ويواصل أثيوبيون فرارهم من القتال في منطقة تغراي، حاملين أمتعتهم بعد عبورهم نهر ستيت على الحدود السودانية الأثيوبية إلى منطقة كسالا، حيث ينضمون إلى مخيمات للاجئين.

كما أن “المنظمات الإنسانية يساورها القلق من التدفق المستمر للاجئين، في الوقت الذي ليست جاهزة فيه لمثل هذه التطورات المتسارعة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)