السلطات الصحية بالجزيرة تجهز مركز العزل بالمناقل

إستمع الإجتماع اليومي لرؤساء اللجان المتخصصة بجائحة كورونا الاحد برئاسة الدكتور أحمد المصطفي محمد شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة بحضور منسقي مشروع منظمة رعاية الطفولة العالمية بمحليتي الحصاحيصا والمناقل للتقرير اليومي المفصل حول عمل اللجان . وشدد المدير العام لوزارة الصحة وفق ( سونا) علي أهمية التنسيق والمتابعة اللصيقة للمؤسسات الصحية بالولاية لضمان توفير الخدمات الطبية الخاصة بطوارئ (كوفيد – 19) الموجة الثانية، ومخاطبة المستشفيات لتأمين سيارات الإسعاف والاكسجين اللازم ومعينات العمل ومتابعة تدريب الكوادر العاملة وتوفير عربة إسعاف وعدد مقدر من اسطوانات الأكسجين لمركز العزل بمحلية المناقل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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