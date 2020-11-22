إصابة عمر مانيس بـ”كورونا”

أجرى وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس الفحص المعملي لفيروس “كورونا”، وجاءت اليوم نتيجة الفحص إيجابية. وأكد مجلس الوزراء في بيان صحفي وفق صحيفة السوداني، أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة وأشار إلى استمرار الفحص والتتبع لمن خالطهم الوزير بحسب الإجراءات الصحية المُتبعة بواسطة وزارة الصحة الاتحاديّة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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