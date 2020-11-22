من ضمنها السودان..(6) جيوش عربية تبدأ تدريبات كبرى في مصر

انطلقت في مصر، الأحد، فعاليات التدريب المشترك “سيف العرب”، بعد أن اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

وبمشاركة مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، إنطلق تدريب “سيف العرب” الذي تستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، في ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غربي مصر، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وتتضمن المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من التدريب، وللوصول بالقوات المشتركة فى التدريب الى مستوى راق واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات، بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

ويأتي تدريب “سيف العرب ” استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية، باعتباره واحداً من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربي بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)