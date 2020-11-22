وقفة إحتجاجية لموظفي الإذاعة والتلفزيون

وقفة احتجاجية لموظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطالب بـ”إيقاف التمكين” وإنصاف العاملين وفق الجزيرة السودان الخرطوم: ( أخبار الخليج 365)

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