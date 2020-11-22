لجنة أمن الشمالية تنتقد حادثة قبض متهم بواسطة الدعم السريع

لجنة أمن الولاية الشمالية تقول إن حادثة القبض على أحد المتهمين بواسطة قوة من الدعم السريع لم تتم وفق الإجراءات المطلوبة وقد اصيب مواطن بطلق ناري اثناء المداهمة بحسب الجزيرة – السودان الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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