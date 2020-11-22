انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وبدء لجان المراجعة

كشف مدير المكتب التنفيذي بوزارة التربية والتعليم السودانية سامي الباقر، انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال الباقر في تصريحه لمصادر، إن كافة المواد اكتمل تصحيحها وتبقت فقط أعمال لجنة التحكم في رصد ومراجعة التصحيح، والتي انطلقت بالفعل.

في السياق أشار عضو لجنة إعداد المراكز الخاصة بتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية وسكن المصححين، بشير نايل، في تصريحه لمصادر، مباشرة أعمال لجنة التحكم في التدقيق ومراجعة التصحيح ورصد الدرجات، بواسطة (1200) معلم.

مشيرًا إلى عودة كافة المصححين للولايات، وأضاف: “عاد المعلمون إلى ولاياتهم وتسلموا كافة حقوقهم والتي تجاوزت نسبتها هذا العام (400)%، حيث بلغ الحد الأدنى لأي مصحح (40) ألف جنيه”.

وأكد نايل بحسب صحيفة السوداني، صعوبة تحديد زمن معين لإعلان نتائج الشهادة السودانية، ومضى بالقول: “لا يزال الوقت مبكرًا لتحديد إعلانها، ربما تنتهي الأعمال في غضون شهر وربما أكثر من ذلك”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)