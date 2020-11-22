انطلاق مُوسم كنانة وتوقعات بإنتاجية عالية من السكر والإيثانول

انطلق أمس “السبت”، موسم إنتاج كنانة رقم (42)، وقال العضو المنتدب للشركة عبد الرؤوف ميرغني، إن المساحة المزروعة هذا الموسم تقدر بـ(80) ألف فدان من القصب، ويتوقع زيادة إنتاج هذا الموسم عن (300) ألف طن من السكر، إضافة إلى إنتاج (36) مليون لتر إيثانول.

وكشف ميرغني بحسب صحيفة الصيحة، عن دخول مشاريع جديدة، أهمها إنتاج الإيثانول من البامبي والتوسع في إنتاج الدواجن والفاكهة.

من جانبه، ثمن أمين عام حكومة النيل الأبيض الشاذلي خالد إبراهيم، الجهود التي تبذلها الإدارة والعاملون بشركة سكر كنانة لإنجاح موسم الإنتاج رقم (42)، والمتوقع أن يحقق خيراً وفيراً يدفع بالاقتصاد القومي والولائي، وأعلن دعم حكومة الولاية للشركة في المناحي كافة، إضافة إلى التنسيق التام بين الولاية وإدارة الشركة فيما يختص ببرامج المسؤولية الاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)