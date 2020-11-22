مفصولو الخارجية يُدينون قرار الحرمان من حقوق وامتيازات الخدمة

عبّرت لجنة المفصولين تعسفياً بوزارة الخارجية، لقرار قيادة الوزارة السياسية والتنفيذية بإسقاط الحقوق والامتيازات المهنية للسفراء والدبلوماسيين والإداريين، وأكّدت أنّهم أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة والدبلوماسية السودانية.

وأدانت اللجنة في بيان أمس، قرار عدم التعامُل مع حَمَلَة الجوازات الدبلوماسية من الذين تم فصلهم تعسفياً بواسطة لجنة إزالة التمكين، وأشارت إلى أنّه صدر من إدارة التشريفات بالوزارة، ووصفت الخطوة بأنها تناقضٌ واضحٌ مع لائحة السلك الدبلوماسي والأعراف المُستقرة، وأكدت أن امتيازات ما بعد الخدمة الدبلوماسية هي حق رمزي ومعنوي أكثر منه مادي.

وأدانت اللجنة بأشد العبارات، الإجراءات الجارية لفصل مزيدٍ من العاملين من الوزارة تحت شعارات إزالة التمكين، ووصفتها بالمُضللة، وأكدت بحسب صحيفة الصيحة، شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتثبيت حقوق العاملين، ومُناهضة قرارات حرمان المفصولين تعسفياً من حقوقهم القانونية وامتيازات الخدمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)