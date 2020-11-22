مطالبة بإقالة وزير الثروة الحيوانية

طالب المقرر السابق لشُعبة مُصدِّري الماشية خالد وافي، رئيسي مجلسي السيادة والوزراء، بإقالة وزير الثروة الحيوانية المكلف، على خلفية تصريحات وصفها بغير المسؤولة والمُتطاولة بتحميل السعودية مسؤولية تعطيل صادر الثروة الحيوانية.

وقال وافي وفقاً لمصادر أمس، إن هناك صمتاً غير مبررٍ من رئيسي مجلسي السيادة والوزراء على ما وصفه بتطاول وزير الثروة الحيوانية على المملكة من خلال تصريحاته الأخيرة بعدم وجود بروتوكول للصّادر مع السعودية، وأضاف “ذلك غير صحيح”، وأكد أنه تم التوقيع على آخر بروتوكول بين السودان والسعودية خلال يناير الماضي عند استئناف الصادر للمملكة.

وشدد وافي بحسب صحيفة الصيحة، على أن فشل الوزير في الصادر لا يعطيه الحق بإيقاف صادر الماشية للسعودية، وأشار إلى أنّ الكثير من المُصدِّرين بدأوا في إرجاع الصادر من الموانئ لمناطق الإنتاج بعد الإعلان عن إيقاف الصادر ما يُشكِّل أضراراً كبيرة على القطاع والسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)