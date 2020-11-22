قيادي بقوى التغيير يكشف عن توجه لتغيير اسم لجنة إزالة التمكين

كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير؛ عن اتجاه لتحويل لجنة إزالة التمكين؛ إلى مفوضية للفساد؛ وقال القيادي بالحرية أحمد حضرة؛ إن هناك نقاش يجري حول الأمر؛ بيد أنه وفقا لمصادر، أشار إلى أن تباين في وجهات النظر؛ وقال إن البعض يرى أن تقليص صلاحياتها وآخرين يرون زيادة الصلاحية؛ مؤكداً أن الحرية والتغيير تسعى إلى الحصول على دور وصلاحيات أكبر للجنة؛ حتى تواصل عملها.

في الأثناء أكد القانوني نبيل أديب وجود مطالب بتغيير اسلوب اللجنة وطريقة عملها لتصبح جزء من مفوضية الفساد؛ وكشف الفساد وليس المصادرة علاوة على تعديل القوانين؛ وقال أديب بحسب صحيفة المواكب إنه ظل ينتقد استرداد الأموال دون حكم قضائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)