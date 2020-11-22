عقار الى السيادي ضمن التشكيل الجديد

رشح، ضمن التكهنات حـــــول الــتــشــكــيــل الحكومي القادم، أن مــالــك عــقــار رئيس الــحــركــة الشعبية لتحرير الــســودان- شـــمـــال، سـيـذهـب بحسب صحيفة حكايات، للقصر الجمهوري عـــضـــواً جـــديـــداً في المجلس السيادي الانتقالي مـع اثنين آخــريْــن مــن الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا مؤخرا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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