صورة لـ وزيرة التنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل تثير جدلا على منصات التواصل

أثارت صورة لوزيرة التنمية الاجتماعية الاستاذة لينا الشيخ، مع أطفال سودانيين بمناسبة اليوم العالمي للطفل، جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.
وانتقد عدد من رواد التواصل الاجتماعي الوزيرة في عدم تخصيص يوم كهذا لصورة مع الغُبش من الأطفال فاقدي السند والأطفال المشردين ومرضى السرطان والنازحين، لتعطيهم دفعة معنوية، ولتعبر عن اهتمام الدولة بهم فهم أولى بالرعاية و الاهتمام.
وكانت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك قد نشرت الصورة بحسب صحيفة السوداني، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مهنئة جميع أطفال السودان، متمنية لهم التمتع بجميع حقوقهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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