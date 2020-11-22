وزير الخارجية السعودي: نسعى لإنهاء الخلاف مع قطر وعلاقاتنا “طيبة ورائعة” بتركيا

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي أمس إن السعودية تربطها علاقات “طيبة ورائعة” بتركيا، التي على خلاف مع المملكة منذ عدة سنوات بسبب السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات السياسية الإسلامية.

ويتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام بأن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا. وقال الأمير فيصل إنه لم ير أي أرقام تدعم وجود مقاطعة.

وتعليقا على الخلاف بين دول الخليج وقطر ، قال الأمير فيصل في مقابلة افتراضية على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده – قال بحسب رويترز، إن الرياض تسعى إلى طريقة لإنهاء الخلاف مع قطر.

ويعود الخلاف إلى عام 2017 عندما فرضت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر مقاطعة قطر؛ وقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها، واتهامها بدعم الإرهاب.

الخرطوم: (كوش ميوز)