  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م    

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صحيفة السودانيٰ:

والي الخرطوم: سحب الرخصة التجارية للمخابز المتوقفة عن تقديم الخدمة

النيابة العامة تأمر بنبش جميع المقابر الجماعية وتشريح الجثامين

السودان ينسحب من مفاوضات سد النهضة

رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خلال 10 أيام

التربية تسحب من معهد (سلتي) تدريب معلمي اللغة الإنجليزية

وزارة الصحة: تسجيل (٣٠٩) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و(8) وفيات

صحيفة الوطن:

مستشار نتنياهو :رشوة حمدوك كذب ونحن و(السودانيين أولاد عم)

الوطن تكشف معلومات جديدة حول ملاحقة فضل محمد خير وتدخل وزير غامبي

السودان ينسحب من الاجتماع الوزاري حول سد النهضة

انخفاض أسعار الوقود الحر والمدعوم

صحيفة القوات المسلحة :

القائد العام يشهد ختام فعاليات اعياد المنطقة العسكرية الشرقية اليوم

الاحتفالات تشمل افتتاح منشآت جديدة و تكريم الرعيل الاول

رئيس هيئة الاركان : تمرين نسور النيل يفتح مسارات التعاون بين السودان ومصر

الفرقة (16) مشاة نيالا تحتفل بتخريج الدفعة (51) مستجدين.

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صحيفة أخبار اليوم:

لجنة التحقيق تقرر نبش المقابر الجماعية وتشريح الجثامين

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السودان يعلن مقاطعته الإجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة الأثيوبي

وزارة الطاقة: خفض اسعار البنزين والجازولين التجارى والمدعوم

مخابز العاصمة تنفذ اضراباً شاملاً وقرارات من والي الخرطوم حول غاز المخابز

آلاف الإثيوبيين ينتظرون الطعام بالحدود السودانية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)