الأحد 22 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (309) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و(8) حالات وفاة، وتعافي (45) حالة.

وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر ليوم الخميس 19 نوفمبر الجاري. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 15 ألفا و839 حالة، بينها 1193 وفاة ، و9 آلاف و727 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على إجمالي حالات كورونا بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.