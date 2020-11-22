يواصل اللاجئون من إقليم تيغراي الإثيوبي التدفق إلى السودان، هربا من المعارك الدائرة هناك.



وأكدت السلطات السودانية أن زيادة أعداد اللاجئين الإثيوبيين تمثل ضغطا اقتصاديا، داعية المنظمات الأممية للتدخل السريع وتقديم المساعدات الإنسانية.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دعوة من السودان للمنظمات الدولية بشأن اللاجئين الإثيوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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