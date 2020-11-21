إفتتاح معرض صنع في السودان بأرض المعارض

افتتح بأرض المعارض ببري عصر السبت معرض صنع في السودان باشراف وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وبمشاركة العديد من الشركات والمنتجين السودانيين، ويستمر المعرض حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء. وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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