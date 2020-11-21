أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن الأسعار الجديدة للوقود. في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء السبت حيت تم خفض لتر البنزين الخاص من (120) جنيه إلى (106) جنيهات، أي أن الجالون للسعر الخاص (477) جنيهاً.
وتخفيض لتر الجاوزلين الخاص من (106) جنيهات للتر إلى (99) جنيهاً للتر بواقع (445) جنيهاً للجالون. وانخفاض سعر البنزين الحكومي من (56) جنيه للتر إلى (54) جنيه أي أن جالون البنزين الحكومي يظل بواقع (243) جنيهاً للجالون وارجع الوزير السبب لانخفاض السعر العالمي، وتماشيا مع السياسة المعلنة من قبل الدولة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة تعلن أسعار جديدة للوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.