الطاقة تعلن أسعار جديدة للوقود

أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن الأسعار الجديدة للوقود. في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء السبت حيت تم خفض لتر البنزين الخاص من (120) جنيه إلى (106) جنيهات، أي أن الجالون للسعر الخاص (477) جنيهاً.

وتخفيض لتر الجاوزلين الخاص من (106) جنيهات للتر إلى (99) جنيهاً للتر بواقع (445) جنيهاً للجالون. وانخفاض سعر البنزين الحكومي من (56) جنيه للتر إلى (54) جنيه أي أن جالون البنزين الحكومي يظل بواقع (243) جنيهاً للجالون وارجع الوزير السبب لانخفاض السعر العالمي، وتماشيا مع السياسة المعلنة من قبل الدولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)