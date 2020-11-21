اصابة وحالات اشتباه بكورونا بجامعة السودان

اعلنت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا اصابة احد طلاب كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، بكورونا مع وجود حالات اشتباه بعدد من الكليات وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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